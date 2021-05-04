ممثلة لبنانية شهيرة تنبه...

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كتبت الممثلة ليليان نمري عبر صفحتها على الفيسبوك ما يلي :"

صباح الخير يا غاليين 🌹🌹🌹

بتمنى من الجميع ينتبهوا من الصفحات المزورة بإسمي او اسم جورجيت درباس انا غير مسؤولة اذا ضفتو هيك صفحات وتواصلتوا معهم عا اساس انا او اي اتصالات هاتفية .. عم يستغلوا الحادث اللي صار معي وعم يطلبوا من الناس تحويل مصاري بحجة اني بحاجة لإجراء عملية مستعجلة .. حتى عم يتواصل مع الناس هاتفياً برقم برايفت بحجِة إنو قرابتي او ابن خالتي بتمنى تنتبهوا من عمليات النّصب وما تنسوا القانون بهيك حالات ما بيحمي حدا .. الحمدلله انا عاملة تأمين مش معاوزة حدا وبحياتي ما استغليت احبابي ومعارفي لا بطلب مني او بهالطُرق المشبوهة .. وبعتقد كلنا واعيين ومنفهم انو بتصير هيك قصص وسرقات عالسوشيال ميديا فا ما لازم نصدق عالعمياني من دون ما نتأكد .. وسبق ونبهتكم صارت نفس القصة من كم شهر .. و اللهُم اني بلغت ❤

شكرا للي بلَغني واي شخص بيوصَّلو اي اضافة من اي صفحة او اي رسالة بتمنى يخبرني ويبعتلي للينك الصفحة وشكرا

#الزعران_كتار

#بلا_ضمير_واخلاق

#ما_تسرق_عا_ضهري"