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القبض على "ملكة جمال العالم"

9
APRIL
2021
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في أعقاب واقعة أثارت الجدل أمام ملايين المشاهدين، ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على ملكة جمال البلاد السابقة للمتزوجات كارولين جوري، بعد شجار على المسرح أصيبت خلاله الفائزة الجديدة باللقب بوشبيكا دي سيلفا.

وفي حفل نقلته وسائل الإعلام، الأحد، توجت بوشبيكا باللقب، إلا أن كارولين التي كان من المفترض أن تتوجها، نزعت التاج عن رأسها بحجة أنها مطلقة وليست متزوجة، ووضعته على رأس صاحبة المركز الثاني.

كارولين، وهي ملكة جمال العالم للمتزوجات حاليا، قالت للجمهور إنها "اتخذت خطوات لجعل التاج يذهب لصالحبة المركز الثاني"، حيث إن "هناك قاعدة تمنع المطلقات من الفوز باللقب" حسب زعمها.

ودفع التصرف المفاجئ بوشبيكا للخروج من المسرح باكية، وفقا لما يظهر في فيديو التتويج.

وبعد الواقعة، قالت بوشبيكا إنها ليست مطلقة رسميا، بل هي فقط منفصلة عن زوجها، وكتبت على حسابها بموقع "فيسبوك" إنها تعرضت لإصابات من جراء إزالة التاج عن رأسها بالقوة.

وأوضحت ملكة الجمال الفائزة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كارولين، بعد تعرضها لـ"معاملة مهينة".

وأعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية القبض على كارولين وعارضة الأزياء تشولا بادميندرا التي تورطت في الشجار أيضا، بتهمة "الإيذاء البسيط والفعل الجنائي"، وفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

واستجوبت الشرطة المتهمتين، إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة في سريلانكا تشانديمال جاياسينغي.

يشار إلى أن منظمي المسابقة أعلنوا إعادة تتويج بوشبيكا، وقالوا إنهم يتوقعون من كارولين أن تصدر اعتذارا علنيا.

والمسابقة جزء من التنافس على لقب "Mrs World"، حيث تتنافس الفائزات من كل دولة من أجل الظفر بتاج ملكة جمال العالم للمتزوجات.

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