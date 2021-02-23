وسام الأمير في حالة حزن منذ وفاة ناريمان عبود … وهذه رسالته إليها

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يلف الحزن الفنان وسام الأمير منذ وفاة زوجته الفنانة ناريمان عبود ليل السبت في 13 شباط/فبراير الجاري بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث يتفرغ لتوجيه رسائل حزينة لها عبر حسابه على تويتر.

وفي الساعات الماضية، وجه وسام الامير رسالة مؤثرة الى زوجته بالقول:

يا حبيبي فيق شو مغفيك؟

من أول الليل وأنا بناديك

سهرتني عا لحافك الغفيان

لا كنت أغفى ولا قدرت وعيك



إرحم جفوني يا قمر نيسان

حاجي دخيلك نوم بيكفيك

جايي الربيع يشوفنا عرسان

بتقبل يجي ها الضيف

ما يلاقيك؟

وكان الفنان وسام الأمير قد شكر كل من واساه ووقف الى جانبه بعد خسارته زوجته الفنانة ناريمان عبود. وغرّد عبر حسابه على تويتر قائلاً: “شكرًا من القلب لكل من عزاني ووساني. شكرًا لكم بدون استثناء على وقوفكم معي ومواساتكم. وأشكر كل من بعث لي برسالة او اتصال، واعتذر من لم استطع الرد عليكم فردًا فردًا لكم مني جزيل الشكر، الله لا يوريكم مكروه في من تحبون أسأل الله أن يرحم ويغفر لموتانا وموتاكم ويسكنهم الفردوس الاعلى“.