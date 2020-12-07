الموت يخطف مخرج شهير

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غيّب الموت المخرج السوري، علاء الدين كوكش، اليوم الاثنين، عن عمر 78 عاما. وقضى كوكش سنواته الأخيرة داخل دار للمسنين، وسيشيع إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم في العاصمة السورية.



وحرص عدد من الفنانين والمخرجين السوريين على نعي الراحل علاء الدين كوكش، من أبرزهم تيم حسن، الذي نعاه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "رحم الله المخرج البارز علاء الدين كوكش صانع الكثير من الاعمال السورية الجميلة المتنوعة و الراسخة في ذاكرتنا .. تعازي لأسرته الكريمة و كل محبيه".



ويزخر مشوار المخرج الراحل علاء الدين كوكش بالعديد الأعمال التلفزيونية الخالدة في ذاكرة المشاهد السوري، مثل "حارة القصر"، و"أسعد الوراق".

ومن أبرز أعماله في الثمانينيات والتسعينيات: "وضاح اليمن"، "تجارب عائلية"، و"الذئاب" و"أبو كامل"، ومن مسلسلاته الحديثة "البيوت أسرار"، والجزء الأول من "أهل الراية"، و"رجال العز".



وكان آخر أعمال كوكش كمخرج مسلسل "القربان"، الذي عرض في عام 2014، وهو من بطولة رشيد عساف وأمل عرفة التي نعته عبر حسابها على موقع "تويتر": "رحل شيخ المخرجين الأستاذ علاء الدين كوكش عزائي لعائلته ومحبيه الله يرحمه".



وبخلاف تخصصه في مجال الإخراج، فقد شارك علاء الدين كوكش كممثل في أفلام ومسلسلات سورية، منها: فيلمي "المخدوعون"، و"المتبقي"، ومسلسل "صلاح الدين الأيوبي"، و"كليوباترا"، وكانت آخر مشاركاته التلفزيونية كممثل في مسلسل "شارع شيكاغو" 2020.



كما شارك علاء الدين كوكش تأليف آخر مسرحيات الفنان السوري دريد لحام "السقوط"، التي عرضت في عام 2011.