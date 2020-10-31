رحيل بطل أفلام جيمس بوند.. وفاة شون كونري عن 90 عامًا

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توفي شون كونري، بطل أفلام جيمس بوند، عن عمر 90 عاماً، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية السبت.

السير توماس شون كونري (بالإنجليزية: Thomas Sean Connery)‏ (25 أغسطس 1930 – 31 أكتوبر 2020)؛ ممثل اسكتلندي.

اشتهر بأداء دور العميل البريطاني جيمس بوند في سنوات الستينيات، وهو أول من أدى هذا الدور، في العديد من الأفلام منها: إصبع الذهب، وكرة الرعد، والدكتور نو، ومن روسيا مع حبي، وان تعيش مرتين فقط، والألماس يبقى إلى الابد، وفيلم مارني الكلاسيكي سنة 1964 مع المخرج العالمي الفريد هيتشكوك، وافلام اخرى مثل اسم الوردة سنة 1986، وبعيدًا عن اللمس 1987، وانديانا جونز 1989 مع هارسون فورد، ومطاردة أكتوبر الحمراء 1990، والصخرة 1996 الذي ارجع أمجاد شون كونري.

اعتزل التمثيل سنة 2003 وكان آخر افلامه فيلم عصبة السادة الخارقة.

نال جائزة الاوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم بعيدا عن اللمس سنة 1988.

حاز على أكثر من 30 جائزة عالمية، قلّد وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة اليريطانية اليزابيت الثانية.

اختير سنة 1989 كأكثر الرجال اثارة على قيد الحياة ويعتبر شون كونري من أشهر الممثلين في القرن العشرين.