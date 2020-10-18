نجوى كرم: كورونا لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

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سيدتي - نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الشائعات المتداولة مؤخرا بشأن إصابتها بفيروس كورونا، وغردت بطريقة مليئة بالكوميديا عبر حسابها بموقع تويتر، مؤكدة أن الفيروس اللعين لم يصبها ولم يقترب حتى من عتبة منزلها.

نجوى كرم قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا.

وتشارك نجوى كرم ضمن لجنة التحكيم لبرنامج ذا فويس سينيور الذي بدأ عرض أولى حلقاته عبر شاشة قناة “mbc مصر” يوم الأربعاء الموافق 7 من أكتوبر الجاري، ومعها في اللجنة كل من سميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين.

وأثارت نجوى جدلا كبيرا بعد عرض الحلقة الأولى مع انتشار صورة لها من الكواليس تظهرها دون ركبة، ولكن المصور صحح خطأه ونشر صورة أخرى للفنانة وظهرت ركبتها في الصورة معترفًا بالخطأ.