بالصورة: نادين نجيم بعد اصابتها بإنفجار المرفأ!

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شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر “انستغرام” بصورة هي الأولى لها بعد انفجار مرفأ بيروت القريب من منزلها وبعدما خضعت لعمليتين جراحيّتين، إثر تعرضها لإصابة بالغة.

وظهرت نادين وهي نائمة على سرير المستشفى وبجانبها طفليها هافن وجيوفاني، وقد بدت واضحة آثار الجروح في وجهها خصوصاً أنّها تعرّضت لكسرٍ في الأنف.

وقالت، “بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل اعتداء يلي صار علينا كلنا….”.

وأضافت، “بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع… مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع. الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا. بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي… ومن قلبي سلام".