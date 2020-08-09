أمل حجازي لاحدى الفنانات: "لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم ..كتير وقحة"

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فوشيا - هاجمت النجمة اللبنانية أمل حجازي إحدى النجمات، لم تسمها، ووصفتها بـ"الوقحة جدًا"، وذلك تزامنًا مع المظاهرات القائمة في لبنان، والتي خرجت لمحاسبة الفاسدين، بسبب الإهمال المتكرر بعد انفجار مرفاً بيروت الذي حصد أرواح المئات وأصاب الآلاف وشرد أكثر من 300 ألف مواطن.

وقالت حجازي:"في فنانة منزلة صورة زعماء بدها تسقطهم وناسية صورة زعيمها يلي راعي الدبح والتفجير بلبنان لاء يا ست منقبل منك هيك صورة لما بتكوني فعلاً مش غنمة زعيم ..كتير وقحة".

لكن الجمهور أشار إلى أن أمل قصدت في تغريدتها الفنانة إليسا، وذلك بعد أن نشرت الأخيرة صورة تضم وجوها سياسية من لبنان بهدف المحاسبة، ولفتت نظر رواد مواقع التواصل بأن صورة "سمير جعجع" وهو رئيس الحزب الذي تنتمي إليه إليسا لم تكن مشمولة مع المطلوب محاسبتهم مما أوقعها تحت الهجوم.

وأوضحت إليسا في تغريدة ثانية أن سبب عدم وضع صورة جعجع في الصورة قائلة: "أنا سميت القوات لأنو كانو يمثلو طروحاتي وأفكاري. اليوم أنا مخذولة. من الرئيس اللي معو خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرن لزغيرن. كلن مجرمين وشركا. كلن يعني كلن. إنتو أحقر ناس إجو على السلطة والحكم".

وأوضح المتابعون أن أمل حجازي كانت رسالتها واضحة جدًا بقصدها لاسيما وأنها جاءت بعد ساعات قليلة من تغريدة زميلتها إليسا.

وجاء رسالة حجازي أيضًا بعدما دافعت عن لبنان بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، مؤكدة عدم انتمائها لأي حزب سياسي.

وقالت أمل في تغريدة عبر"توتير": "في ناس بتستغرب إنه يكون الإنسان وطني وبس مع وطنه أنا إسمي أمل حجازي أقسم بالله العظيم أني لا أنتمي لأحد أنتمي للبنان فقط.. ووطنية إلى أبعد حدود.. اقتضى التوضيح".

يذكر أن لبنان قد شهدت اليوم السبت مظاهرات عارمة، وذلك للتعبير عن غضبهم الشديد بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في دمار شامل بالعاصمة بيروت مطالبين الحكومة بالرحيل.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منازل ومنشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.