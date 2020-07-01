مع بداية تموز.. اليكم توقعات ماغي فرح للأبراج

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مع بداية تموز، أطلقت الاعلامية ماغي فرح توقعاتها للأبراج عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، اليكم التفاصيل:

برج الحمل

هذا شهر مميز في السنة بالنسبة لك لأن كوكب مارس سيدخل برجك

تعديلات تحصل في شركة تعمل بها

انت على مفترق طريق

ما يحصل معك هذا الشهر سيكون مهمًا جدًا وسيشكل انطلاقة جديدة في حياتك

بعض القرارات ستثير بلبلة بترتيبات المؤسسة التي تنتمي إليها

تشير الأفلاك إلى مسألة عائلية تستوجب الاهتمام والمراجعة وترهق أعصابك

كوكب مارس في برجك يجعلك أكثر حيوية ونشاط دون أي شك

عودة ساتورن يولد احتكاكات باتصالاتك وعلاقاتك

ميركور في برج السرطان يجعل نقاشاتك معقدة

برج الثور

يسجل هذا الشهر بداية جديدة ودورة تجددية في حياتك

اندفاعك يكون أقل هذا الشهر وتميل إلى السلبية

ساتورن يكف عن مخاصمتك

تعاود السيطرة على شؤونك الحياتية، وترتفع معنوياتك

أعمالك تسير نحو بعض التقويم وتشعر بولادة دورة جديدة

الحظ يرافق كل الخطوات التي تقوم بها

يأتيك دعمًا مهمًا جدًا

تنفذ بعض الأعمال بالوقت المناسب وتشهد على مسيرة جديدة في حياتك

تضع نصب عينيك بعض الأهداف التي تسير نحوها بثبات

تتبدل أوضاع بعض المؤسسات التي تنتمي إليها

برج الجوزاء

هناك نجاحات كبيرة هذا الشهر

الكواكب في برجك تكف عن التراجع

هناك تجديد في حياتك ومشاريع كثيرة قد تتراكم لكنك ستنجزها بنجاح

هذا الشهر تمسك بكل مقومات الإنتصارات

تحقق كل أحلامك

مارس في برج الحمل يفتح لك عددًا من الأبواب الجديدة لك

هذا الشهر يحفزك للعمل بثقة عالية

تشعر أن الأمور أصبحت أفضل من السابق

الكسوف يتحدث عن استثمارات وعمليات مالية واعدة

تفكر بمشروع حضرت له طويلًا وحان وقت التنفيذ









برج السرطان

عنوان هذا الشهر: الجبهات تشتعل

تدخل دورة فلكية من التحديات والعمل المتراكم

تلفت الأنظار في هذا الشهر

تصر على مواصلة الجهود للإنتصار على كل السلبيات

ينصحك الفلك بالليونة والهدوء والتروي والصبر

من واجبك حماية كل المواقع والمكاسب دون تسلط

خفف من الإنفعال خاصة اذا واجهت بعض المشاكل

اذا أردت القيام بمبادرة فافعلها في النصف الثاني من الشهر

هناك أمل جديد في حياتك بدءً من نصف الثاني من تموز

تتخاصم مع إحدى الجهات بسبب شؤون مالية

برج الأسد

خبر جيد جدًا مارس يصبح حليفك هذا الشهر وساتورن يكف عن ازعاجك

هذا الشهر يزيد من قدراتك الفكرية والجسدية

هناك تطور كبير كنت تحلم به

مارس يبشرك بجديد

ساتورن يشكّل حلول لمشكلة أو لإنهاء علاقة دقيقة بالعمل

تتحلى بجديد وتتخلى عن كل ما يزعجك

ربما تحصل على مبلغ من المال

تعرف ربحًا مفاجئًا في بعض الأحيان

تقدم على نشاطات تجلب لك الرضا بالنفس

تقدم على سفر أو تغير مكان اقامتك

برج العذراء

المناوشات تخف وتيرتها هذا الشهر

تدخل فترة فلكية أكثر ايجابية من السابق

تنطلق نحو نشاطات مميزة بحفاوة وحماسة كبيرة واقبال

في الجو تغيير بالسلوك أو العمل أو بطريقة التنظيم

تقوم بمساعي غير تقليدية

تتوصل لنتائج سعيدة جدًا على أثر اتصالات مع الخارج أو مع بعض الجهات الفاعلة

ولّى زمن المواجهات العميقة والقلق

تدخل شهرًا من الآفاق الواعدة

تكون الاتصالات مزدهرة على كل الأصعدة

تنتهي من الخلافات الماضية بمساعدة بعض المقدبين

برج الميزان

حاذر من مأزق

تدخل شهرًا صعبًا وتتعامل معه مع نزاعات كثيرة ومعقدة جدًا

الطوالع الفلكية قاسية جدًا وفيها الكثير من الخلافات العائلية والمهنية

تشعر أن الأحداث تتخطاك هذا الشهر

أنت قادر على تخطي الضيق والانزعاجات وأن تحمي ممتلكاتك

يؤخذ عليك التكبر في حين تعيش بعض القلق وتحاول أن تخفيه بطريقة استفزازية

تواجهك أحداث لم تتوقعها

تعاني من مقرب يظهر لك العداء ويولد لك الضغوطات

الشؤون الاجتماعية أفضل بكثير

تعقد صلة جديدة وعلاقات مميزة

برج العقرب

تطرق أبوابًا جديدة وتقوم بنشاطات متنوعة

أنت بحاجة للتغيير

مارس يحثك على العمل ويعطيك النشاط

تكتشف هدا الشهر الجديد

تواجه كل من يحاول عرقتلك

تقرر أن تغير النمط أو تقفل الباب

تبدي استياء من بعض الأمور أو من شخص نمطه بطيء

تعلن حالة الطواريء

هذا الشهر يجعلك مقبلًا على تحديات ومنافسة وتتحرك لكسب التأييد

يمكن فتح الأبواب المغلقة في بعض الأحيان

برج القوس

فترة جيدة هذا الشهر بعد فترة من الإرباكات والتعقيدات

تعاود السيطرة على الأمور وتستعيد عافيتك

تتكلل جهودك بالنجاح

تتوصل إلى ما ترغب به على الصعيدين المهني والمادي

الكواكب تنظم أوضاعك المالية وتتحرك بكل الاتجاهات لمعالجة كل شيء

يرتاح البال وتهدأ الأحوال

مارس يغمرك بكرمه وعطاءاته

دخول مارس إلى الحمل يزودك بحيوية مضاعفة

يغمرك مارس بالجرأة والشجاعة

تحقق النجاحات الكبيرة وروح المغامرة تتعزز





برج الجدي

رسائل الفلك قاسية هذا الشهر وستعاني

مشاريعك ستراوح مكانها

أوضاعك تصادف بعض المعوقات

هناك تصعيد لبعض المسائل التي لا تتوافق مع تطلعاتك

تصطدم ببعض المراجع وتضطر لاعتماد الصبر

تحذرك الأفلاك من بعض التصرفات النابية وتنصحك بالتروي

الكواكب في برجك بحالة تنافر

مع عودة ساتور إلى برجك تضطر إلى احداث بعض التصحيحات

تعيد النظر ببعض الاجراءات أو القناعات

لا تستخدم المواجهة بتحدي الأخصام.

برج الدلو

تزول كل الهواجس وتعود لقواعدك سالمة

كوكب ساتورن يترك برجك في أول الشهر

التفاؤل يسيطر عليك وعلى أعصابك واتفعالاتك أكثر من السابق

كوكب مارس في الحمل يزودك بطاقة مضاعفة لبلوغ الأهداف

تخوض مجالات عدة في العمل

تتواصل مع بعض الأطراف القادرة على مساعدتك

قد تتحمل مسؤولية جديدة في عملك أو مشروع مالي

يساعدك الإصرار على كسب معاركك مهما كانت الصعوبات

تبدو مستعدًا لدفع النفاقات أيضًا

في الجو دراسة لميزانية ولتمويل لأجل وضع الأسس استعدادًا للإنطلاق

برج الحوت

هذا الشهر عاصف بالتناقدات

لا شك أن الأجواء العامة تؤثر عليك جدًا خاصة اذا كنت تعمل في الشأن العام

وجود كوكب مارس في برج الحمل ربما يثير أجواء من التنافر والعقد والمصاعب

هذا الشهر ستكون حذرًا من كل شيء

الكواكب تنصحك بعدم التورط بأي مجال أو التعبير عن نفسك في بعض الأوساط

الحذر ضروري ولا تعطي ثقة لبعض الناس ولا تتحدث بصورة واضحة عن أفكارك

عند تحرك بعض الكواكب احفظ نفسك

التلاقي الفلكي في الجدي يعني آجواء معقدة عامة وانقلابات في الأجواء

يدعمك كوكب ماركور الذي يلطف الأجواء ويدعيك للتفاوض

تكلفك بعض المراجع بالتواصل بين جهتين

الجرس