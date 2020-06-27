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بسبب توقعاتها ليلى عبد اللطيف تتعرض للشتم... وهذا ردها

27
JUNE
2020
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لها - تعرضت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف لموجة واسعة من الانتقادات والشتائم بعد استضافتها ضمن حلقة من برنامج "أنا هيك" الذي يقدمه الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان على شاشة قناة "الجديد" اللبنانية.
 
وجاء هذا على خلفية التوقعات السوداوية الكثيرة التي أطلقتها خلال الحلقة والتي شملت بلدها لبنان والعالم. وهو ما استدعى ردها حيث نشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة لها أرفقتها بالتعليق: "ليس ضعفاً أو شطارة أن ترد على الشتائم من حاقدين أو حاسدين فأنت أقوى عندما تسمع وتتقدم بخطوات ثابتة لأنك تعرف قيمة نفسك وتعرف أن قيمتهم بقيمة الشتيمة". كما أعادت نشره على حسابه على "تويتر".
 
وتفاعل معها الكثيرون حيث انقسموا بين مهاجم لها ومدافع عنها. وبدوره نشر مقدم البرنامج تغريدة كتب فيها: "من حقّ المغرّدين والمشاهدين والصحفيّين والمراسلين ومذيعي نشرات الأخبار أن يعبّروا عن استيائهم، أن ينتقدوا ويمتعضوا ويتنافسوا في نحتِ تغريدات تُدهِشُ الأدب. أحترم رأيَهم وحقَّهم في التعبير. هي وُجهة نظر. وهذه وُجهَة مُشاهَدَة". واضاف إلى التغريدة رسماً بيانياً أظهر نسبة المشاهدة المرتفعة للقناة أثناء عرض البرنامج. ويشار إلى أن بقعة الضوء الوحيدة في التوقعات هي تلك التي شملت السعودية حيث رأت ليلى أنها قد تصبح "أوروبا الثانية".
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