وفاة ممثلة لبنانية قديرة

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توفيت الممثلة اللبنانيّة القديرة هند طاهر، صاحبة تاريخ ذهبي في السينما اللبنانيّة، عن عمر يناهز 76 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان.

الراحلة هند طاهر، الّتي رافقت عمالقة الشاشة في الزمن الجميل، ستوارى الثرى اليوم الثلاثاء في جبانة الشهداء.

وتعتذر عائلة الراحلة هند طاهر عن تقبل التعازي إلا عبر الهاتف بسبب الإجراءات الإحترازيّة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الراحلة هند طاهر طبعت بصمةً لافتةً في مجال التمثيل، فرافقت كبار الفنانين منذ إنطلاقتها في ستينيات القرن الماضي، علماً أنها اختارت ألا تتزوّج.