مفاجأة عن سارق منزل نانسي عجرم.. ما علاقة نجوى كرم وهيفاء وهبي؟!

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سيدتي





في متابعة لقضية اللص الذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وبعدما طلبت عائلته التوسع في التحقيقات حول تفاصيل علاقة القتيل بعائلة الهاشم، كشفت لنا مصادر قضائية خاصة بعض المعلومات التي أظهرتها الجهات المعنية بالإطلاع على "داتا الإتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم.

حوال الساعة 2:00 من تاريخه وفي محلة نيو سهيلة شارع 43 وداخل فيلا الفنانة نانسي عجرم أقدم المدعو محمد حسن الموسى والدته فاطمة تولد 1979 سوري الجنسبة وهو ملثم على الدخول إلى داخل الفيلا بهدف السرقة حيث شهر مسدس بوجه زوجها المدعو فادي مخايل الهاشم والدته جميلة تولد 1968 لبناني، حيث عمد الأخير إلى إطلاق النار عليه من مسدس حربي فارداه قتيلا. وعثر بحوزة القتيل على جهاز خليوي نوع نوكيا لون اسود دون شريحة خط.

وبمراجعة النائب العام الإستئناف في جبل لبنان القاضي غادة عون أشارت حضرتها بتوقيف مطلق النار والإستماع إلى افادة زوجته المدعوة نانسي نبيل عجرم والدتها ريموندا مواليد 1983 والمدعو أحمد زياب زهاب والدته ماريا مواليد 1983 سوري وهو سائق العائلة وشقيقه حميد مواليد 1985 حيث وبعد الإستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسي وأحمد أحرار وتوقيف حميد بجرم إقامة منتهية الصلاحية وختم المحضر وايداعها اياه مع الموقوف بواسطة مفرزة جونية القضائية.

بتاريخ 7/01/2020 قامت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون باستماع افادة الموقوف الدكتور فادي الهاشم في مكتبها وأصدرت قرارا باخلاء سبيله لقاء سند اقامة وتعميم منع سفر عنه.

بنتيجة دراسة وتحليل الإتصالات لم يتبين وجود تواصل بين رقم القتيل 70171445 وأي من الأرقام الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه.

بالتوسع والتحليل تبين أن الدكتور فادي الهاشم الذي أقدم على قتل محمد موسى يستخدم داخل عيادته الرقمين 03616652 و01502336 وقد تبين وجود تواصل بين القتيل وأرقام العيادة كما يلي:

- اتصال صادر من رقم القتيل 70171445 المتواجد في جدايل إلى عيادة الدكتور فادي الهاشم رقم 01502336 بتاريخ 20/03/2019 وقد دام الاتصال بين الرقمين 280 ثانية.

- اتصال صادر من رقم القتيل 70171445 المتواجد في جدايل عيادة الدكتور فادي الهاشم رقم 01502336 بتاريخ 22/03/2019 وقد دام الإتصال بين الرقمين 76 ثانية.

- اتصال صادر من عيادة فادي الهاشم رقم 03616652 المتواجد في المكلس إلى القتيل محمد الموسى رقم 70171445 المتواجد في القبة بتاريخ 25/03/2019 وقد دام الإتصال بين الرقمين 35 ثانية.

- اتصال وارد إلى رقم عيادة فادي الهاشم رقم 03616652 المتواجد في المكلس من القتيل محمد الموسى رقم 70171445 المواجد في القبة بتاريخ 25/03/2019 وقد دام الإتصال بين الرقمين 69 ثانية.

وفي التفاصيل وبدراسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية تبين وجود عدد من المواضيع تم البحث عنها في محرك GOOGLE والتي تمحورت حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، نذكر بعضاً من مواضيع البحث تلك حسب التواريخ:

بتاريخ 18/03/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- "نانسي عجرم حياتها"

- "بالصور هنا تسكن نانسي عجرم" MTV Lebanon – News – Articles

- "النجمة اللبنانية نانسي عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلي الجديد / كل العرب"

- (رقم هاتف) عيادة الطبيب هاشم فادي مخايل .. لبنان – دليل الهواتف التجاري اللبناني

- "نانسي عجرم نيو سهيله"

- "فادي الهاشم مسلم أم مسيحي"

بتاريخ 20/04/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- "شاهدوا منزل ميريام كلينك في مصر.. ليس كما تتوقّعون" Lebanon

- "أين تقضي نانسي عجرم أيام السبت والأحد"

بتاريخ 01/07/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- شاهدوا منزل هيفاء وهبي الفخم من الداخل.. وهي تطلّ بـ لوك جديد مع أختها (فيديو) Lebanon

بتاريخ 04/09/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها من فادي الهاشم وهكذا علقت/ الموقع الرسمي لقناة الجديد

بتاريخ 18/09/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- صور منزل هيفاء وهبي الفخم Yasmina

بتاريخ 26/09/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- بالصور هذه غرفة نوم نانسي عجرم / جريدة الأنباء Kuwait

- أيهما أجمل غرفة نوم أحلام أم غرفة نوم نانسي؟ Dailymotion

- نانسي عجرم في بيتها الفخم جدا Youtube – flv

- الشكل الهندسي لمنزل نانسي عجرم

- Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسي عجرم Youtube

بتاريخ 01/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم.. ومفاجأة من ابنتيها (صور) - النهار

بتاريخ 02/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

شاهدوا فخامة منزل نانسي عجرم – جريدة نورت

بتاريخ 03/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- شاهد: فخامة منزل نانسي عجرم / دنيا الوطن

بتاريخ 04/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- غرفة نوم نانسي عجرم

بتاريخ 05/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- كم عمر فادي زوج نانسي عجرم

- فادي الهاشم مواليده

- فادي الهاشم جنسيته

- فادي الهاشم ويكيبيديا

- فادي الهاشم انستقرام

بتاريخ 06/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- نانسي عجرم تبهر متابعيها بفيديو جديد من داخل منزلها.. "قلب"

بتاريخ 13/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- الصور – هذا منزل نجوى كرم.. ما رأيكم بذوقها؟؟ Laha Magazine

- الدفء والرقي في ديكور منزل نجوى كرم! / مجلة الجميلة

بتاريخ 04/01/2020 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- منزل نانسي عجرم

ومن الملفت أنه قد تبين أن زوجة القتيل قامت بتاريخ 05/01/2020 بالبحث عن الموضوع التالي:

- قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسي عجرم.. مواجهة بين السارق وزوجها Lebanon

وهو ما يثبت أنها كانت على دراية بتخطيط زوجها لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وبالتالي تعتبر شريكة له في الجرم.