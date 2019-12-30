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3 قطع بـ823 ألف دولار.. رونالدو يرتدي "ثروة" في يده اليسرى

30
DECEMBER
2019
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يكثر الحديث عن حياة الرفاهية المبالغ فيها التي يعيشها نجوم كرة القدم العالميون، لكن ما ارتداه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو في يد واحدة مؤخرا لفت الأنظار بشدة.
 
 
وخلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي عقد مؤخرا، ظهر رونالدو وفي يده اليسرى 3 قطع حلي ثمينة، قدرت قيمتها مجتمعة بـ630 ألف جنيه إسترليني، أو نحو 823 ألف دولار.
 
وكانت اليد اليسرى لرونالدو (34 عاما) تحمل ساعة نادرة من نوع "رولكس"، وخاتما ماسيا في الإصبع الأوسط، ودبلة مرصعة بالألماس في الخنصر.
 
مهاجم يوفنتوس الإيطالي، المهووس بالمجوهرات والحلي على ما يبدو، ارتدى ساعة "رولكس" قدر سعرها بنحو 380 ألف جنيه إسترليني، وخاتما بـ200 ألف، فضلا عن دبلة بـ50 ألفا، وفقا لتقديرات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن خبير المجوهرات الشهير دوفي فهلر.
 
وكانت الساعة التي ظهرت في معصم مهاجم ريال مدريد الإسباني سابقا، من طراز "رولكس جي تي إم ماستر آيس"، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالعشرات من قطع الألماس.
 
أما الخاتم الملفت للنظر في الإصبع الأوسط، فكان يحمل قطعة كبيرة من الألماس في المنتصف، وعشرات القطع الأصغر حجما.
 
وفي إصبع الخطوبة كان رونالدو وضع رونالدو خاتما أصغر، رغم أنه نفى مؤخرا التقارير التي تحدثت عن خطبته لصديقته وأم ابنته الصغرى، جورجينا رودريغيز.
 
وسبق لرونالدو أن ظهر بساعة نادرة أخرى من ماركة "فرانك مولر، يقدر سعرها بـ1.2 مليون جنيه إسترليني.
 
ويتقاضى رونالدو 30 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، لكنه يجني دخلا أعلى من ذلك بكثير عن طريق صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن دخله الكبير من الحملات الدعائية.
 
 
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