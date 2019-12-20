living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دريد لحام: زوجتي تستفزني.. وأرفض إقامة حفل لأصالة في دمشق!

20
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - تحدث الفنان السوري دريد لحام، عن علاقته بزوجته هالة بيطار، مؤكدًا أن لها مكانة كبيرة في حياته وهي أساس استقراره المادي.
 
وأضاف الفنان السوري قائلًا: "صحيح أنها تستفزني أحيانًا ببعض قراراتها ونختلف مع بعضنا كثيرًا، لكننا لاحقًا نتذكر أن الحياة أقصر من أن نعيشها في البؤس وتأتي هالة لتقبّلني وتعتذر مني وللصراحة أحيانًا أتمنى أن نختلف لتقبلني أكثر".
 
وأعلن دريد لحام في مقابلة إذاعية عبر أثير "ميلودي إف إم" أجراها الإذاعيان ماجد العجلاني وبتول سعيد، رفضه التام إقامة حفل للفنانة السورية أصالة في دمشق، رافضًا الكشف عن الأسباب إذْ اكتفى بالقول: "أرفض فكرة إقامة حفل لأصالة نصري في دمشق".
 
ورفض "لحام" ما يتم المطالبة به بشأن تغيير اسم شارع الأمين إلى شارع دريد لحام، مبررًا رفضه بالقول: "هذا الشارع مرتبط باسم السيد حسن الأمين الذي كان له دور كبير في ابتعادنا عن المذهبية والطائفية وهو من طلب من الرئيس شكري القوتلي إزالة خانة المذهب والطائفة من الهوية".
 
وأردف قائلًا: "لكن لو كنتم مصرين على تسمية شارع باسمي فأنا نشأت بحي صغير في الشارع المذكور وعرضه لا يتجاوز المتر وهو (زقاق) يمكن تسميته بـ(زقاق دريد لحام)".
 
وكشف عن علاقة الصداقة التي جمعته بالفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ فقال: "كان هناك صداقة متينة تجمعني بالعندليب ولا أنكر أنني تعلمت منه الكثير وخاصًة من سلوكه الفني كونه نجم كبير، ولطالما قيل أن عبد الحليم يقف في وجه الفنانين الشباب ولكن بعد وفاته لم نرى من يشبه تميز هذا الإنسان".
 
وتطرقت المقابلة للحديث عن أصدقائه من الفنانيين السوريين إذْ تحدث عن زملائه من مؤسسي الدراما السورية ومبدعيها، فكشف عن محبته لمسلسل "مرايا" للفنان ياسر العظمة قائلًا: "استمتعت بمتابعة مرايا عندما عرضت لآخر مرة، وياسر العظمة أستاذ كبير وهو عندما شكل سربه لوحده في مرايا نجح بذلك، وهو صديق ولكننا لسنا على تواصل".
 
وواصل الفنان السوري قائلًا: "أما الفنان حسام تحسين بك فهو أقرب لي لأننا نقطن في نفس الحي"، مبينًا: "منى واصف زميلة وصديقة بالنسبة لي ولم أتابع الهيبة لكن لو لم تكن منى قامة درامية مهمة لما تمت دعوتها لهكذا بطولة، منى واصف بدون شك سيدة الدراما السورية".
 
وعن الفنانة سلمى المصري قال دريد لحام، "سلمى صديقة مميزة وأنا افتخر بزمالتها وللحقيقة هي تتمتع بنسبة جمال كبيرة جدًا"، وفيما يخص النجم بسام كوسا أعرب "دريد"، عن إعجابه بمسلسل "ضبوا الشناتي" مؤكدًا أن "كوسا" يعد من أفضل الفنانين الذين أدوا الأدوار الدرامية في سوريا.
 
وتابع "لحام" قائلًا: "سامية الجزائري أعتبرها سيدة الكوميديا النسائية في سوريا ومعجب بسلوم حداد القادر دائمًا على التلون والتغير حسب الدور بشكل مذهل وهو لوحة متنقلة"، مردفًا: "لو طلبت مني جهة منتجة اختيار فنانين لمشاركتي البطولة سأختار(كندا حنا، سلمى المصري، بسام كوسا ومحمد حداقي)".
 
وخصّ دريد لحام، الفنان أيمن زيدان بالحديث عن تجاربه المسرحية، فقال: "أحببت تجاربه وله فضل كبير أنه مازال هناك ستارة مسرح تُفتح في دمشق، ومازال هناك هذا الشغف عند الممثلين لتقديم أعمال مسرحية، ولو دعاني لعمله المسرحي المقبل وكانت الشخصية تناسبني سأقبل دون تردد لأنه مبدع متميز من بلدي".
 
وولد الفنان دريد لحام، في 31 يناير عام 1934، في العاصمة السورية دمشق وعمره حاليًا قرابة 85 عامًا، وهو متزوج من هالة بيطار ومن أبرز الأدوار التي قدمها للمشاهد العربي "غوار الطوشة" كما تقلد العديد من المناصب الشرفية في حياته، أبرزها سفير النوايا الحسنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة اليونيسيف الدولية، قبل أن يقدم استقالته من منصبه عام 2006، بسبب الحرب التي اندلعت في بلاده آنذاك.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout