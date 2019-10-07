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تُركي آل الشيخ يمر بوعكة صحية.. ويؤجل إعلان تفاصيل "موسم الرياض"!

7
OCTOBER
2019
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فوشيا - يمر المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بوعكة صحية اضطرته لإعلان تأجيله لقاء تلفزيونيًا كان مقرر أن يًعلن من خلاله تفاصيل "موسم الرياض"، الذي تستقبله مدن المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة.
 
وأوضح آل الشيخ عبر تغريدة له كتبها عبر "تويتر" أن اللقاء تأجل ليوم الإثنين المقبل بعدما كان مقررًا له اليوم عبر قناة "العربية".
 
ووعد تركي، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي الجمهور بالكشف عن تفاصيل جديدة، قاطعًا على نفسه عهدًا بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن يكون اللقاء حديث العالم.
 
وكتب تركي قائلًا: "بطلع لقاء مع العربية يوم الإثنين أحكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني، وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم".
 
واستطرد قائلًا: "واجبنا في الترفيه أنا وكل الفريق أسعدكم كان المفروض اطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك بتوحشوني"، مردفًا عن اللقاء: "أتمنى يكون مع بتال أحب محارشه".
 
من جهة أخرى، كشف تُركي آل الشيخ عن إطلاق ألبوم غنائي قريبًا، من كلماته وألحانه، حيث سيشهد عودة المطرب المصري عمرو مصطفى للغناء.
 
وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء المطرب عمرو مصطفى".
 
يُذكر أن عودة المطرب عمرو مصطفى بهذا الألبوم للغناء تأتي بعد توقف استمر 10 سنوات كان يعمل خلالها بالتلحين فقط، ويتضمن الألبوم 10 أغاني جميعها من ألحانه، كما يضع اللمسات النهائية للألبوم في أحد استوديوهات مدينة أمستردام بهولندا.
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