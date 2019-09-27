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هل ايلي باسيل سبب استدعاء الفنانة "قمر" الى مخفر حبيش؟!

27
SEPTEMBER
2019
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انتشر خبر استدعاء مكتب الآداب ومكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي المدعوة قمر وانجي خوري على خلفية المحادثة التي جرت بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت كلمات وعبارات تخدش الرأي العام واتهامات متبادلة عن ممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات، ما دفع عدد من الفنانين والاعلاميين الى حذف قمر عن حساباتهم.

وعلم موقع IMLebanon ان الفنانة قمر غادرت البلاد هربا الى باريس من دون تلبية الاستدعاء فيما تم التحقيق مع انجي خوري في المكتب المذكور.

وكان الصحافي المثير للجدل ايلي باسيل قد نشر عبر حسابه الخاص على انستغرام قبل ايام صورة تجمع قمر بأنجي معلقا على العلاقة التي تجمع الفتاتين والخلافات التي شبت بينهما، ما اثار غضب قمر التي تطرقت مطولا لكلام باسيل ولشخصه في فيديو مباشر “لايف” عبر حسابها على انستغرام، كما تطرقت لموضوع آنجي بعبارات بذيئة.

وأثار فيديو قمر وكلامها واسلوبها انتقادات كثيرة من قبل المتابعين، ما دفع بآنجي الى الرد، فباتت آنجي وقمر حديث الساعة الى حين استدعائهما.

فهل ايلي باسيل وراء استدعاء قمر، خاصة وانه معروف برده على كل من يحاول التطاول عليه؟


IMLebanon

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