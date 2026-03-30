الذهب يصعد مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4505.86 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.3% إلى 4535.80 دولار.
وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى، وفق وكالة "رويترز".
وقال نيكولاس فرابل المدير العالمي للأسواق المؤسسية في "إيه.بي.سي ريفاينري": "أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير".
وأضاف "ومع ذلك، يجب أن يتأكد ذلك من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظراً للتدفق السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات".
ارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 115 دولارا للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل في مطلع الأسبوع مما أدى إلى توسيع نطاق الحرب الدائرة وزيادة مشاكل التضخم. ارتفع العقد بنسبة 60% حتى الآن في مارس، وهو ارتفاع شهري قياسي.
ويرى المتعاملون أن فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ضئيلة، إذ ينذر ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي. ويقارن ذلك بالتوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل بدء الصراع.
وفي حين أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
انخفض الذهب بأكثر من 14% حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، تحت ضغط الدولار الأميركي، الذي ارتفع بأكثر من 2% منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% الى 68.67 دولار للأونصة. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1909.45 دولار، وزاد سعر البلاديوم 3.2% إلى 1420.63 دولار.
09 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: خروج مجمّع للماء الثقيل عن الخدمة في إيران إثر ضربات إسرائيلية
08 :58
ترامب: إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة شحن نفطية إضافية عبر مضيق هرمز في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط
08 :53
وكالة "فارس" الإيرانية: إطلاق الدفعة الصاروخية الرابعة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
08 :47
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟ (الجمهورية) تتمة
08 :46
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
08 :43
عن تفاصيل ما طرحه المصري وجواب "الحزب"! (المدن) تتمة
البنك الدولي: سندعم الدول المتضررة من حرب الشرق الأوسط
سندات منطقة اليورو تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ سنوات
النفط ينخفض بعد تمديد مهلة لإيران لكن الأسعار لا تزال مرتفعة
في سابقة... توقيع ترمب سيظهر على العملة الأميركية
رهانات الأسواق تشتعل.. عقود النفط تسعّر سيناريو 150 دولاراً وسط اختناق هرمز
الذهب يصعد لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع
إيران تسمح بمرور السفن الماليزية في مضيق هرمز
نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة بفعل الضبابية في الشرق الأوسط
الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية
لماذا تتواصل عمليات بيع الذهب؟
استقرار أسعار الذهب مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
مخاطر التأمين على الديون السيادية.. الخطر اختفى من إسرائيل بعد شهر من الحرب
تركيا قد تبيع الذهب لدعم عملتها
العملات تراوح مكانها وسط غموض يكتنف مساع أمريكية لإنهاء حرب إيران
لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟
الزهور في كينيا ضحية أخرى للحرب على إيران
لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة
تراجع أسعار الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار
ما هي أبرز تداعيات حرب إيران على سوق السندات؟
08 :53
وكالة "فارس" الإيرانية: إطلاق الدفعة الصاروخية الرابعة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
08 :47
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟ (الجمهورية) تتمة
08 :46
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
08 :43
عن تفاصيل ما طرحه المصري وجواب "الحزب"! (المدن) تتمة
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب
عن تفاصيل ما طرحه المصري وجواب "الحزب"!
EXCLUSIVE
خاص - تصعيد ميداني خطير جنوبًا ومؤشرات على تحول استراتيجي: ما هي احتمالات تدويل المواجهة؟
من عقدة محتملة إلى الهامش.. لبنان بين الممرّات!
-
-
-
-
-
-
