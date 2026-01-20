living cost indicators
أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

20
JANUARY
2026
تداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء بعدما أثارت تهديدات ‍الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق وأثرت سلبا على معنويات السوق، ‍ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن. وسجل الذهب مستوى قياسي جديد في المعاملات الفورية عند 4700 دولار للأونصة، وارتفع بنسبة 0.58% عند 4698.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4700.28 دولار خلال الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 2.28% إلى 4700.00 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 93.53 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع ‍الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع اليوم الثلاثاء ‍بعدما أدّت تهديدات من ‍البيت الأبيض إلى الاتحاد ⁠الأوروبي بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة ‌بيع واسعة في الأسهم الأميركية ⁠والسندات الحكومية. ويلجأ المستثمرون إلى أصول ‍الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. ⁠

لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند ‌التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام. ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 أمس الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية. ونما الاقتصاد الصيني 5% العام الماضي، محققا هدف الحكومة عبر اقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

وساعدت هذه الاستراتيجية في الحد من أثر الرسوم الجمركية الأميركية، لكن يصعب استمرارها على نحو متزايد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2359.45 دولار للأونصة، ‌بينما تراجع البلاديوم بنحو 3% إلى 1783.50 دولار.
العربية
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026.
