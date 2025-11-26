living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمازون تخطط لإنفاق 50 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي

26
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية "أمازون دوت كوم"، مساء الاثنين عن خطة استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، تهدف إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لصالح عملاء وحدتها السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) من الوكالات الحكومية الأميركية.

وكشفت الشركة في منشور على مدونتها الرسمية أن المشروع، المقرر البدء في أعمال البناء الخاصة به عام 2026، سيضيف ما يقرب من 1.3 غيغاوات من السعة عبر مراكز بيانات جديدة مصممة خصيصاً للوكالات الحكومية الفيدرالية.

وكجزء من هذا الاستثمار الاستراتيجي، ستتمكن الوكالات الحكومية من الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تشمل هذه الأدوات نماذج "كلود" (Claude) من شركة "أنثروبيك" (Anthropic)، ورقائق متطورة من شركة "إنفيديا" (Nvidia)، بالإضافة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة من أمازون والمعروفة باسم "ترينيوم" (Trainium).

تأتي هذه الخطوة من أمازون في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات تكنولوجيا كبرى أخرى مثل "أنثروبيك" و"ميتا"، والتي تسعى جميعها إلى توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من "أوراكل" و"أوبن إيه آي" و"سوفت بنك" في يناير الماضي عن مشروعهم المشترك "ستارغيت" (Stargate)، والذي يهدف إلى استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأوضحت "أمازون ويب سيرفيسز" أن مشروعها الجديد سيمكن الوكالات الحكومية من تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة، وتحسين مجموعات البيانات، و"تعزيز إنتاجية القوى العاملة".

وأشارت الشركة إلى أن "AWS" تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 11,000 وكالة حكومية.

إزالة الحواجز التكنولوجية
وفي تعليق له، قال مات غارمان، الرئيس التنفيذي لـ "أمازون ويب سيرفيسز": "هذا الاستثمار يزيل الحواجز التكنولوجية التي أعاقت الحكومة ويعزز مكانة أميركا الريادية في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة السباق العالمي المحموم بين شركات التكنولوجيا لبناء قدرات كافية لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي المتنامية. وكانت أمازون قد رفعت في أكتوبر الماضي توقعاتها للنفقات الرأسمالية لهذا العام، حيث تتوقع الآن إنفاق 125 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 118 مليار دولار، وذلك في إطار سعيها لمواكبة الطلب المتزايد على هذه التقنيات الثورية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout