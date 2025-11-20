living cost indicators
أميركا توافق على تصدير رقائق متقدمة للسعودية والإمارات

20
NOVEMBER
2025
أعلنت وزارة التجارة الأميركية مساء الأربعاء موافقتها على تصدير أشباه موصلات أميركية متقدمة إلى شركتين في السعودية والإمارات.

والشركتان هما جي42 وهي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة ورائدة في الإمارات ومقرها أبوظبي، وشركة هيوماين وهي مشروع ذكاء اصطناعي مدعوم من الحكومة السعودية.

وتزامن الإعلان مع أول زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، ويمثل إظهارا كبيرا للدعم من جانب الولايات المتحدة لخطط البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان لها "تحصل كل من الشركتين على موافقات لشراء ما يعادل حتى 35 ألفا من رقائق بلاكويل من إنتاج إنفيديا". وتقدر قيمة 35 ألف شريحة بلاكويل بحوالي مليار دولار، إلا أن الأسعار يمكن أن تتفاوت.

وأوضحت وزارة التجارة أن "الموافقات مشروطة باستيفاء الشركتين للمتطلبات الأمنية واشتراطات الإبلاغ".

وفي وقت سابق، قالت هيوماين إنها تخطط لشراء 600 ألف شريحة من إنفيديا.

وتخطط هيوماين وإكس.إيه.آي التابعة لإيلون ماسك لتطوير مراكز بيانات مشتركة في السعودية، بما في ذلك منشأة بقدرة 500 ميجاوات.

وأشادت الإمارات بالقرار ووصفته بأنه "إنجاز جديد" في شراكتها مع الولايات المتحدة.

وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة في بيان "تأتي هذه الموافقة في أعقاب تعاون متواصل بين الحكومتين، وتعكس الثقة التي تدعم تعاوننا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والأمن القومي".

وتعتزم جي42 بناء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم في الإمارات باستخدام تكنولوجيا أميركية.

Skynews
