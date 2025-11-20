living cost indicators
العملات المشفرة تمحو تريليون دولار من قيمتها السوقية

20
NOVEMBER
2025
دخل انهيار العملات المشفرة الكبير لعام 2025 مرحلة جديدة يوم الأربعاء، حيث هبطت بيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر، مواصلة بذلك موجة الانهيار التي تجاوزت تريليون دولار في عالم الأصول الرقمية.

انخفضت أكبر عملة مشفرة إلى 88,522 دولاراً في تداولات نيويورك، حيث أثر هذا التراجع الأخير على المستثمرين، كباراً وصغاراً، من مشتري التجزئة عند انخفاض الأسعار إلى شركات إدارة الأصول الرقمية التي بدأت علاوات أسهمها بالتلاشي.

ارتفعت أسعار العملات المشفرة من أدنى مستوياتها في وقت متأخر من اليوم بعد أن أصدرت "إنفيديا" توقعات قوية للإيرادات، مما ساعد في تبديد المخاوف من أن الطفرة العالمية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على وشك التلاشي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

تقع العتبات النفسية التالية حول 85,000 و80,000 دولار، مع التركيز على أدنى مستوى في عام 2025 عند 77,424 دولاراً - والذي سجل خلال الاضطرابات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أبريل. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ذروتها عند حوالي 4.3 تريليون دولار في 6 أكتوبر، وتقترب الآن من 3.2 تريليون دولار. ومع ذلك، فإن جزءاً كبيراً من هذا التغيير يعكس خسائر ورقية، وليس تدفقات نقدية حقيقية.

بعد سلسلة من عمليات التصفية القسرية في 10 أكتوبر، عندما تم التخلص من أكثر من 19 مليار دولار من مراكز العملات المشفرة ذات الرافعة المالية، انكشفت هشاشة السوق. وقد أثار هذا الحدث سلسلة من ردود الفعل من نداءات الهامش، وتدفقات خارجة من أسواق البورصة، وتوقف اهتمام المشترين الجدد.

قال رئيس قسم الأبحاث في "كوين شيرز" جيمس باترفيل: "يتخبط المستثمرون قليلاً - فليس لديهم أي اتجاه واضح بشأن الاقتصاد الكلي، لذا فإن كل ما يرونه هو ما تفعله حيتان السلسلة ما يزيد من مشاعر القلق".

استند ارتفاع بيتكوين إلى ما يزيد قليلاً عن 126,000 دولار في وقت سابق من العام إلى ركيزتين أساسيتين: توقعات بتخفيضات متعددة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد تبني المؤسسات للعملة. وقد توقف كلا الطرحين، بينما تراجع مشتري الزخم. ويوجه هذا الانخفاض ضربة قوية لشركات سندات الخزانة الرقمية، التي بنيت تقييماتها على الارتفاع السابق.

في غضون ذلك، انخفض سعر إيثريوم إلى ما دون 3,000 دولار. بعد تخلفه عن بيتكوين خلال النصف الأول من ارتفاع هذا العام، ارتفع إيثريوم - ثاني أكبر عملة رقمية - في النهاية إلى ما يقرب من 5,000 دولار في أغسطس، ليتجاوز لفترة وجيزة أعلى مستوى له في عام 2021. لكنه تخلى عن تلك المكاسب منذ ذلك الحين.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "Bitwise Asset Management" ماثيو هوجان: "أعتقد أننا أقرب إلى نهاية البيع من البداية، لكن الأسواق غير مرتاحة وقد يكون للعملات المشفرة المزيد من الانخفاض هنا قبل أن تصل إلى القاع".

العربية
