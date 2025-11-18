معرض دبي للطيران 2025 ينطلق الإثنين بدورته الـ19

A + A -

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق فعاليات معرض دبي للطيران الإثنين ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال.

ويستضيف المعرض العالمي في دورته التاسعة عشرة، قادة القطاع لرسم ملامح مستقبل الطيران، والفضاء، والدفاع، وغيرها.

ويُعد معرض دبي للطيران ملتقى عالميا للاستثمار والتقنيات الناشئة، ومنصة رفيعة لعقد علاقات تعاون فعالة في مجال الابتكارات المتطورة.

ويغطي المعرض أحدث التوجهات والابتكارات والنتائج المستخلصة في القطاع، بما يشمل تطوير أكبر المطارات العالمية، والكشف عن أحدث التقنيات الثورية، مما يرسخ مكانته كفعالية بالغة الأهمية لقطاع الطيران والفضاء.

الدورة الأضخم

يستضيف المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، إلى جانب 148,000 زائر، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

ويحتضن المعرض 21 جناحاً وطنياً، من ضمنها المشاركة الأولى للمملكة المغربية، إلى جانب 98 شاليها ومنطقة عرض إضافية بمساحة 8,000 متر مربع، فضلاً عن 120 شركة ناشئة و50 مستثمراً.

وتشهد الفعالية عرض أكثر من 200 طائرة تغطي نطاقاً واسعاً يشمل الطائرات التجارية، والعسكرية، وطائرات رجال الأعمال، والمسيّرات، فضلاً عن تقنيات الطيران المتطورة، وذلك ضمن عروض جوية وثابتة، لتكون بذلك دورة هذا العام هي الأضخم في تاريخ المعرض.

ومن بين الطائرات المشاركة طائرة جوباي أفييشن الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي، وطائرة جنرال أتوميكس سي سي إيه، وطائرة بريستل بي 23 915 آي إف آر، إلى جانب طائرتَيّ كوماك سي 919 وسي 909.

وفي إطار تعزيز طموحات دولة الإمارات في ريادة الابتكار الفضائي، ستشهد دورة هذا العام أكبر جناح فضاء في تاريخ المعرض، بتنظيم مشترك مع وكالة الإمارات للفضاء.

فعلى مدار خمسة أيام حافلة بالفعاليات، سيوفر الجناح منصة موحدة للوكالات الفضائية الدولية، والشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والشركات الناشئة، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، لمناقشة التحديات الراهنة، وتعزيز علاقات التعاون، وتسريع الاستفادة التجارية من تقنيات الفضاء.

وسيجمع مؤتمر الفضاء الممتد على مدار يومين أكثر من 50 خبيراً عالمياً ورائد فضاء ونخبة من قادة القطاع لاستكشاف أحدث التقنيات، وأبعاد الاستخدام المسؤول للفضاء، ومهام الاستكشاف المستقبلية.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "يسلط معرض دبي للطيران الضوء على التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وذلك نتيجة لجهودنا المتواصلة في تحويل أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 إلى واقع ملموس، بما يعزز بناء اقتصاد فضائي شامل ومستدام.. نحن نفخر باستضافة شركائنا من وكالات الفضاء حول العالم، إلى جانب كبرى الشركات العالمية الرائدة، ضمن أكبر جناح مخصص للفضاء في تاريخ المعرض، ما يؤكد بوضوح المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز محوري للابتكار والتعاون في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف : "إن هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة الدولية المتنامية في منظومة الفضاء الإماراتية، ويعزز مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد فضائي متكامل يرتكز على الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتنمية المواهب الوطنية. كما تجسد الابتكارات المعروضة في جناح الفضاء التزام دولة الإمارات بالاستفادة من أحدث التطورات العلمية، لترسيخ مكانتها كمركز رائد عالمياً في مجال استكشاف الفضاء"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

من جانبه، قال اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، المدير التنفيذي للجنة العسكرية: "يشكل معرض دبي للطيران منصة استراتيجية تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بالابتكار في مجالَيّ الدفاع والأمن الوطني، من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وعقد الشراكات الدولية الفعالة، وتعزيز منظومة الصناعة المحلية وتسرنا استضافة فرق استعراض جوية متميزة وعروض طيران استثنائية تعكس التزامنا بالتميز التشغيلي ومد جسور التعاون العالمية".

ويقدّم معرض دبي للطيران 2025 نسخةً استثنائية من برنامجه للمؤتمرات، هي الأكثر شمولاً وتفاعلية في تاريخه، إذ تمتد فعالياته عبر أربعة مسارح و12 مساراً تخصصياً، بمشاركة أكثر من 450 خبيراً رائداً من مختلف مفاصل القطاع. وسيكتسب الحضور رؤى عالمية تغطي كامل منظومة الطيران والفضاء من خلال مقابلات حصرية، وجلسات حوارية شيّقة، وورش عمل تفاعلية.

ويشمل البرنامج مسارات مبتكرة تعكس أبرز التحولات في القطاع، بدءاً من الصيانة والإصلاح والعَمرة، مروراً بكلمات رئيسية لمندوبي المطارات وشركات الطيران بتنظيم من مطارات دبي، وصولاً إلى النقل الجوي المتقدم، وتجربة المسافرين، وتطوير القوى العاملة، والأمن السيبراني، وتقنيات المطارات الحديثة.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي تعليقاً على افتتاح مسار الكلمات الرئيسية للمطارات وشركات الطيران: "تفخر مطارات دبي باستضافة مسار الكلمات الرئيسية للمطارات وشركات الطيران للمرة الأولى، حيث يجتمع أكثر من 450 متحدثاً مؤثراً للإسهام في رسم ملامح مستقبل الطيران ويشارك كبار قادتنا رؤى شاملة تغطي أهم التوجهات المستقبلية في قطاع الطيران، بدءاً من توسع حركة الطيران والتحول الرقمي، مروراً بتقديم رحلات أكثر ذكاءً، وانتهاءً بتحقيق عمليات تشغيلية مستدامة، وذلك عبر برنامج قادة الجيل القادم، ومنصة فيستا، وتجربة المسافرين، والاستدامة.

كما ينطلق عرض التشغيل المستدام للطائرات بالتعاون مع شركة دناتا وفلاي دبي وأكثر من 30 شريكاً آخر في قطاع الطيران، ليستعرض كيفية تشغيل أول طائرة بالاعتماد على حلول مستدامة بالكامل، مما يُرسي معياراً جديداً للعمليات النظيفة ويعزز تسارع التقارب بين التكنولوجيا والاستدامة والاتصال".

ويولي معرض دبي للطيران اهتماماً متزايداً بالنقل الجوي المتقدّم وذلك تأكيداً على دور إمارة دبي كمركز للابتكار. ويشهد المعرض لأول مرة في تاريخه تحليقاً لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، من بينها طائرة شركة جوبي أفييشن.

ويتيح جناح النقل الجوي المتقدم للزوار فرصة الاطلاع على تطور التنقّل الحضري، حيث تكشف الطائرات الكهربائية الرائدة عن المرونة والابتكار والإمكانات الهائلة التي من شأنها تغيير مفهوم التنقّل على مستوى العالم.

ومن جهته، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: "تشهد دورة هذا العام من معرض دبي للطيران المشاركة الأولى لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، الأمر الذي يسطّر مرحلة جديدة في مجال النقل الجوي الحضري.. ويسلط هذا الإنجاز الكبير الضوء على طموح دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال النقل الجوي المتطور وتوفير الأطر التنظيمية التقدمية، مما يضمن تطبيقاً آمناً للتقنيات الناشئة وتسرنا المشاركة في استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران في العالم".

وتجمع منطقة الإلهام الجديدة رواد الأعمال في بداية مسيرتهم، مع الشركات الناشئة الواعدة، والمبتكرين الجريئين، لاختبار النظريات وعرض الابتكارات والتواصل مع رواد القطاع.

ويسلط برنامج قادة الجيل القادم الضوء على مشاريع بحثية جامعية متطورة بإشراف ألمع المواهب بهدف رسم ملامح مستقبل القطاع.

من ناحية أخرى، توفر منطقة العافية مساحةً للاسترخاء واستعادة النشاط وسط أجواء المعرض الحماسية.. وتعود منصة فيستا لتكون مركزاً للشركات الناشئة الرائدة في مجاليّ الطيران والفضاء، والتي تقود التطورات المستقبلية في هذا القطاع.

وتركز دورة 2025 من المعرض على الاستدامة بشكل كبير، حيث تشهد إطلاق مجموعة من المبادرات، تشمل توفير وقود الطيران المستدام للطائرات المشاركة، والمعدات الأرضية العاملة بالكهرباء والبروبان بالشراكة مع جيتكس، بالإضافة إلى قاعات عرض تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المتجددة.

أما برنامج الأجنحة الأفضل، فهو مبادرة من معرض دبي للطيران، تشجع على تصميم منصات قابلة لإعادة الاستخدام. وتبرز أيضاً ضمن فعاليات المعرض محطات الترطيب وأماكن الإقامة الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، مما يعكس التزام المعرض بحماية البيئة أثناء انعقاده.

وتستمر فعاليات معرض دبي للطيران حتى المساء للمرة الأولى، مع جلسات مسائية مصممة لطرح سبل جديدة للتواصل والتعاون في هذا القطاع.

ويحتضن المعرض مجموعة من الفعاليات التي ترتقي بتجارب الزوار، بما في ذلك الحفل الذي يقام على مهبط الطائرات غدا الإثنين في سكاي دايف دبي، بالإضافة إلى عروض الطيران الليلية يوم الثلاثاء، مع عروض ترفيهية حية وعرض طائرات الدرون، إذ تبقى أبواب المعرض مفتوحة حتى الساعة التاسعة ليلاً.

وسيكون زوار منطقة سكاي فيو على موعد مع عروض الطائرات المذهلة، وتجارب العرض الغامرة، وأجواء الطيران المشوقة، على مدى خمسة أيام.

وقد صُمم جدول فعاليات المعرض بعناية لتلبية رغبات جميع عشاق الطيران، حيث يضم عروضاً جوية تفاعلية تُقدمها فرق استعراضية عالمية متميزة، وجلسات لقاء مع الطيارين، إلى جانب عربات الطعام، وعروض الترفيه الحية، ومنطقة جديدة مخصصة لكبار الشخصيات لمتابعة فعاليات المعرض.

وينعقد معرض دبي للطيران 2025 تحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، حيث يجمع قادة الطيران في العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع الطيران والفضاء.