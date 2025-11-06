living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل النمو في أكتوبر

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهر مسح نشر الأربعاء أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تواصل النمو في أكتوبر، ورغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة مع شهر سبتمبر، غير إنها ظلت أعلى من اتجاه منتصف العام، مدعومة بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة التي دفعت إلى توسع ملحوظ في إجمالي النشاط التجاري.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للإمارات التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية قراءة عند 53.8 في أكتوبر من 54.2 في سبتمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وكان النمو مدفوعا بزيادة قوية في الطلبات الجديدة، بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة جهود التسويق.

ومع ذلك، خفت وتيرة نمو الأعمال الجديدة بالمقارنة مع سبتمبر، وزادت طلبات العملاء الأجانب بشكل طفيف فقط. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 56 في أكتوبر من 57.2 في سبتمبر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الكبير في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس ""واصل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات العربية المتحدة الإشارة إلى معدل نمو ثابت في القطاع الخاص غير المنتنج للنفط مع اقترابنا من نهاية العام. وقد تعافى معدل نمو الأعمال الجديدة بشكل جيد منذ أدنى مستوى له في شهر أغسطس، مما دعم الزيادات في الإنتاج ونشاط الشراء".

وأضاف "على الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية مواتية وأن تدفق الطلبات سيحافظ على نشاطه، استمرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق والتأثير المحتمل على هوامش الربح".

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، مسجلة أبطأ زيادة منذ يونيو، مما ساعد على استقرار تكاليف الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، وصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 54.5، مدفوعا بقوة الإنتاج والطلب. ومع ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout