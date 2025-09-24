living cost indicators
علي بابا" تطلق أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي

24
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
قفز سهم شركة علي بابا الصينية بأكثر من 7 بالمئة بعد إن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة عند إطلاق (ماكس-كوين3)، أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي حتى الآن، في ظل تسريع الشركة من وتيرة تبنيها لهذه التكنولوجيا.

وقال تشو جينغ رين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في علي بابا كلاود، في مؤتمر أبسارا السنوي للشركة، إن النموذج يحتوي على أكثر من تريليون معلم أو متغير يحدد كيفية معالجة نظام الذكاء الاصطناعي للمعلومات.

وأضاف أنه يظهر قوة خاصة في توليد التعليمات البرمجية ويتمتع بما يعرف "بقدرات الوكيل المستقل"، التي يحتاج بفضلها نظام الذكاء الاصطناعي توجيهات بشرية أقل من روبوتات الدردشة مثل (تشات جي.بي.تي)، ويمكنه اتخاذ القرارات والإجراءات على نحو مستقل لتحقيق هدف يحدده المستخدم البشري.

واستشهدت علي بابا بمعايير أداء من جهات خارجية، مثل (تاو2-بنش)، قائلة إن النموذج تفوق في بعض المقاييس على منافسين مثل كلود الذي أنتجته شركة أنثروبيك الأميركية الناشئة و"ديب سيك في3.1" الصيني.

وجعلت علي بابا الذكاء الاصطناعي أولوية إلى جانب عمليات التجارة الإلكترونية التقليدية. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار 380 مليار يوان (53.40 مليار دولار) في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع اشتداد المنافسة على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بين شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال إيدي وو، رئيس علي بابا التنفيذي، خلال المؤتمر إن الشركة ستزيد الإنفاق أكثر على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ.

وأضاف "تجاوزت سرعة تطور صناعة الذكاء الاصطناعي توقعاتنا بكثير، وتجاوز كذلك طلب الصناعة على البنية التحتية لهذه التكنولوجيا توقعاتنا بكثير أيضا".

وأطلقت علي بابا النموذج (كوين3) في أبريل نيسان. وكشفت الشركة اليوم أيضا عن العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومنها (كوين3-أومني)، وهو نظام متعدد الوسائط مفيد لتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مثل النظارات الذكية وأنظمة القيادة الذكية.

Skynews
{{article.title}}
