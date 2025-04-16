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بعد وعد "الثراء".. ترامب يغري سكان غرينلاند بـ 10 آلاف دولار

16
APRIL
2025
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في خطوة تعيد إلى الواجهة طموحه القديم، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة جديدة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة عبر الإغراء المالي لا التهديد.
 
ووفقًا للتقرير، تتضمن الخطة عرضًا سنويًا بقيمة 10 آلاف دولار لكل مواطن غرينلاندي، في محاولة لإقناع سكان الجزيرة بالانضمام طوعًا إلى الولايات المتحدة الأميركية.
 
وشدد ترامب مرارًا وتكرارًا على رغبته في ضم الجزيرة - وهي حاليًا إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع لمملكة الدنمارك - لكنه كثّف إجراءاته في ولايته الرئاسية الثانية.
 
وقال في أحد تصريحاته "سنحميكم، وسنجعلكم أغنياء. إذا اخترتم ذلك، سنرحب بكم في الولايات المتحدة الأميركية".
 
وأوضح أن إدارته مستعدة لاستثمار مليارات الدولارات من أجل خلق فرص عمل جديدة وجعل سكان غرينلاند أثرياء.
 
 
لكن المسؤولين الدنماركيين يصرون بغضب على أن الجزيرة ليست للبيع ولا يمكن ضمها. لكن ترامب أوضح عزمه على اسيطرة عليها.
 
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، لصحيفة نيويورك تايمز: "يعتقد الرئيس ترامب أن غرينلاند موقع ذو أهمية استراتيجية، وهو واثق من أن سكان غرينلاند سيكونون أكثر استفادة إذا ما وفّرت الولايات المتحدة الحماية لهم من التهديدات الحديثة في منطقة القطب الشمالي".
 
ويعيش في غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة، نحو 56 ألف نسمة فقط، معظمهم من السكان الأصليين (الإينويت). وتتمتع الجزيرة بحكم ذاتي واسع ضمن مملكة الدنمارك، وتكتسب أهمية استراتيجية متزايدة بسبب موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.
 
وفي الشهر الماضي، أكد ترامب في خطاب أمام الكونغرس: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وحتى الأمن الدولي، ونحن نعمل مع جميع المعنيين لمحاولة الحصول عليها".
 
وأضاف ترامب "بطريقة أو بأخرى، سوف نحصل عليه".
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