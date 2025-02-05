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بنك "يو بي إس" السويسري يعود لتحقيق الأرباح في الربع الرابع

5
FEBRUARY
2025
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عادت مجموعة يو بي إس غروب ايه جي (UBS) لتحقيق أرباح خلال الربع الرابع، حيث سجلت أرباحا أفضل من المتوقع، بعدما تكبدت خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أعلنت المجموعة اليوم الثلاثاء.
 
وسجلت المجموعة خلال الربع الرابع صافي أرباح بقيمة 770 مليون دولار أو 0.23 دولار للسهم، مقارنة بتكبد خسائر بقيمة 279 مليون دولار أو 0.09 دولار للسهم.
 
وبلغت الأرباح قبل حساب الضرائب مليار دولار.
 
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال الربع الرابع بنسبة 7 بالمئة ليصل إلى 11.64 مليار دولار مقارنة بـ 10.86 مليار دولار العام الماضي.
 
من ناحية أخرى، أعلن بنك يو بي إس غروب ايه جي (UBS) عن انخفاض دخل صافي الفائدة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بـ 1.84 مليار دولار خلال العام الماضي.
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