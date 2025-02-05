ترامب يعيد سياسة "الضغط القصوى" على إيران

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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على حكومة إيران، وذلك بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.

وقال: "أوقع على هذا القرار وأنا غير سعيد بذلك، لكن ليس لدي خيارات كثيرة، لأن علينا أن نكون أقوياء وحازمين".

وأضاف ترامب أنه مستعد للتفاوض مع القيادة الإيرانية، قائلا: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا ترتيب صفقة مع إيران، بحيث يتمكن الجميع من العيش بسلام".

وفي ديسمبر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت في زيادة إنتاج اليورانيوم، وهو ما يمكن استخدامه بكميات أكبر في تصنيع الأسلحة النووية.

وأشار ترامب إلى أن إيران أصبحت "قريبة جدا" من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا: "بالنسبة لي، الأمر بسيط جدا، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

كما شدد قائلا: "نحن لا نريد أن نكون صارمين مع إيران، ولا مع أي جهة أخرى، لكن ببساطة لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".

وتنفي الحكومة الإيرانية أنها تعمل على حيازة أسلحة نووية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.