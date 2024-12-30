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الذهب يلمع وسط ضبابية الاقتصاد العالمي

30
DECEMBER
2024
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حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون للحصول على دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة والتعرف على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية والتي قد تشكل مسار المعدن النفيس في عام 2025.
 
تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2622.93 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0040 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2637.30 دولار.
 
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسعفون وجهاز الدفاع المدني إن غارات إسرائيلية على قطاع غزة قتلت 25 شخصا على الأقل. وفي القارة الآسيوية، وافق برلمان كوريا الجنوبية يوم الجمعة على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بعد أقل من أسبوعين من تعليق صلاحيات الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله.
 
ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
 
وارتفع الذهب بأكثر من 27 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر. وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.
 
وتستعد الأسواق الآن لتحولات سياسية كبرى بما يشمل الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.
 
ويظل معظم المحللين متفائلين بعام 2025، على الرغم من أن المركزي الأميركي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
 
ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.80 دولار، وقفز البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 915.69 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
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