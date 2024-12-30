النفط ينخفض مع انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية

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سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

تحديث الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت غرينتش وبلغ عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات، بحسب بيانات "رويترز".

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات إلى 70.52 دولار للبرميل.

وصعد الخامان 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.