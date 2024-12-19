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نحو 45 مليار دولار.. استثمارات بريطانية ضخمة بقطاع الكهرباء

19
DECEMBER
2024
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أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في بريطانيا الأربعاء عن خطة ضخمة ستضاعف تقريبا قدرة نقل شبكتها، ما يعزز طموحات الحكومة البريطانية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
 
وقالت الشركة البريطانية إنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني (45 مليار دولار) لتحديث شبكة الكهرباء.
 
وقالت الشركة في بيان: "تتضمن الخطة مستوى غير مسبوق من الاستثمار على مدى السنوات الخمس حتى مارس 2031".
 
وتعهدت حكومة حزب العمال بعد انتخابها في يوليو بالتخلي عن الوقود الأحفوري واعتماد الطاقات المتجددة، ووعدت من بين أمور أخرى بإزالة الكربون من شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.
 
وعانت الشبكة من سعة نقل محدودة، ما دفع مشاريع الطاقة الخضراء للانتظار سنوات حتى يتم ربطها بالشبكة.
 
وسيعمل الاستثمار على ترقية الشبكة الحالية وتمويل مشاريع جديدة لمضاعفة سعة نقل الكهرباء تقريبا.
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون بيتيجرو: "تمثل هذه الخطة الخطوة الأكثر أهمية إلى الأمام في شبكة الكهرباء منذ جيل".
 
وأضاف: "سنضاعف تقريبا كمية الطاقة التي يمكن نقلها في جميع أنحاء البلاد".
 
ويتعين أن توافق هيئة التنظيم "اوفغيم" على الخطط التي تم الإعلان عنها الأربعاء، ومهمة الهيئة الحرص على التوازن بين تحديث البنى التحتية للطاقة وحماية الزبائن من الفواتير المرتفعة.
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