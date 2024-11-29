"طلبات" تحدد سعر الطرح النهائي عند 1.6 درهم للسهم

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كشفت "طلبات"، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

وكانت مجموعة دليفري هيرو الألمانية قد قالت أيضا إنها حددت سعر الطرح العام الأولي لشركة طلبات التابعة لها والمتخصصة في طلبات الأغذية في الشرق الأوسط عند 1.60 درهم للسهم وبعائدات إجمالية تبلغ نحو ملياري دولار.

وذكرت دليفري هيرو أنها حددت السعر النهائي للسهم بالتشاور مع البنوك المكلفة بتقديم المشورة.

وفيما يلي أبرز التفاصيل:

تؤكد "طلبات" أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها (المشار إليها فيما يلي بكلمة "الأسهم، وللواحد منها بكلمة "سهم") بقيمة 1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 37.3 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار).

بلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.0 مليار دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

استجابةً للطلب الهائل من المستثمرين، والذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15 بالمئة سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

سجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا عالميًا في عام 2024 حتى الآن وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك تحت الرمز "TALABAT".

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تفاصيل سعر الطرح النهائي

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ حصيلة عوائد الطرح 7.5 مليار درهم (حوالي 2.0 مليار دولار ).

وأقرت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 4,657,648,125 سهم، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وكان قد تم الإعلان في27 نوفمبر 2024 عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

حقق الطرح نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات":

"شهد الطرح العام الأولي لشركة "طلبات" إقبالاً واسعاً من المستثمرين في كلتا الشريحتين، ويشكل ذلك دليلاً على الإنجازات المذهلة التي حققتها فرقنا على مدى العشرين عاماً الماضية. وقد نجح الطرح بجمع 7.5 مليار درهم وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات، وهذا يؤكد حجم الفرصة المتاحة أمام المكتتبين المحليين والدوليين للاستثمار في المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "بينما نحتفل بإنجازنا اليوم ونتطلع لاستقبال مساهمينا الجدد، نفخر في "طلبات" برحلة نمونا الاستثنائية التي بدأت بالكويت عام 2004 واستمرت لعشرين عاماً لتشكل نموذجاً يحتذى به للطموح والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد دفعتنا هذه الروح الريادية إلى التوسع في ثمانية أسواق، والشراكة مع آلاف المطاعم ومتاجر البقالة لنقدم خدماتنا لملايين العملاء يومياً. ونبدأ اليوم مرحلة جديدة من قصة نجاح "طلبات" بالاستناد إلى استراتيجية نمو طموحة تتضمن تحسين منتجاتنا، وزيادة حصتنا في السوق، وتعزيز برامج الولاء، وتوسيع الحلول الإعلانية التي نوفرها، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فئات جديدة".

واستنادا إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة "طلبات" عند الإدراج حوالي 37.3 مليار درهم إماراتي (نحو 10.1 مليار دولار أمريكي). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (المشار إليها باسم "المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 6 ديسمبر 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 تحت الرمز "TALABAT" ورقم التعريف الدولي "AEE01569T248"، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

قام الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور مستشار الإدراج.

قام الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بدور المنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين.

وعمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك غولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.