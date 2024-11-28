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الدولار القوي يطفئ بريق الذهب

28
NOVEMBER
2024
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واصل الدولار القوي الضغط على أسعار الذهب في ظل توقعات متزايدة بأن يضطر المستثمرون للتخلي عن ملاذهم الآمن التقليدي، حيث تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن البنك الفيدرالي قد يغير مساره بشأن السياسة النقدية ويتبع نهجا أكثر حذرا بشأن تخفيضات الفائدة، مما يزيد من الضغوط على أسعار الذهب.
 
تحديث الأسعار
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار، بحسب وكالة "رويترز".
 
وقال كلفن وونع كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا إن السوق تركز على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في ظل البيانات الأحدث لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي تشير إلى تباطؤ التضخم، مما يعزز التوقعات بأن تكون سياسات المركزي الأميركي العام المقبل أقل ميلا للتيسير مما كان متوقعا في السابق.
 
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 64.7 بالمئة خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في ديسمبر كانون الأول.
 
ومن المتوقع أن تكون التداولات متواضعة بسبب إغلاق الأسواق الأميركية اليوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر.
 
وأضاف وونج أنه في الأجل القريب، وخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة أو الأسبوعين المقبلين، قد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط. ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال قائمة بأن يكون اتجاه الذهب صعوديا في الأجل البعيد.
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