بخلاف التوقعات.. المبيعات المؤجلة للمساكن ترتفع بأميركا

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ارتفعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأميركي.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 2 بالمئة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 77.4 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 75.9 نقطة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 1.3 بالمئة فقط.

وواصل مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن في أميركا ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سجل 78.3 نقطة في مارس الماضي.

ويذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.