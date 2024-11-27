غولدمان ساكس: تخفيضات أوبك+ قد تدعم النفط في الأمد القريب

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تراجع إنتاج النفط الخام لدى العراق وكازاخستان وروسيا امتثالا لتخفيضات إنتاج مجموعة أوبك+، مما يدعم بعض الارتفاع لأسعار برنت في الأمد القريب، بحسب مذكرة حديثة لبنك غولدمان ساكس.

وأضاف البنك الاستثماري في مذكرته الصادرة أمس الثلاثاء، أن من المرجح أن تمدد السعودية تخفيضات إنتاج النفط بسبب تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة، وأنه يعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل 2025 بدلا من يناير.

وأبقى غولدمان ساكس على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 عند 76 دولارا للبرميل.

وقال مصدران من أوبك+ لوكالة "رويترز"، إن المجموعة، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، تناقش تأجيلا آخر لزيادة إنتاج النفط والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير.

وفي أحدث اجتماع للمجموعة والذي عُقد في الثالث من نوفمبر، وافقت أوبك+ على تأجيل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة في ديسمبر لمدة شهر.

وذكر البنك أن "أي زيادة في إنتاج أوبك+ ستكون تدريجية وستعتمد على البيانات".

وأضاف غولدمان ساكس أن ارتفاع مستوى الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك+ يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معا من أجل استقرار أسعار النفط.

وقال إن إنتاج العراق وكازاخستان وروسيا انخفض 0.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات تجارة السلع الأولية العالمية العملاقة فيتول وترافيجورا وجونفور في منتدى إنرجي إنتليجنس في لندن إن من المستبعد تراجع الدول الأعضاء في أوبك عن تخفيضات الإنتاج الطوعية في الأمد القريب.

ولكن على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتأخير زيادة الإنتاج، ظلت العقود الآجلة لخام برنت في الأغلب ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارا هذا العام، وجرى تداولها عند أقل من 74 دولارا أمس الثلاثاء.

وعدل غولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعه لأسعار برنت إلى 80 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، رغم العجز في المعروض والغموض الجيوسياسي خلال 2024، مشيرا إلى فائض متوقع في 2025.