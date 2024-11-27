living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محضر الفيدرالي: الغموض الاقتصادي قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة

27
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدا مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) منقسمين في اجتماعهم الذي عقدوه في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
 
لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات من الآن فصاعدا بشأن كيفية تطور السياسة النقدية الأميركية.
 
ولفت مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي السادس والسابع من نوفمبر، إلى وجود حالة من الغموض حول اتجاه الاقتصاد وعدم يقين بشأن مدى تأثير المستوى الحالي لأسعار الفائدة على تقييد الاقتصاد، وهي قضية رئيسية في تحديد معدل خفض الفائدة.
 
ووفقا لمحضر الاجتماع الصادر اليوم الثلاثاء"أشار المشاركون إلى أن قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقا وكانت مشروطة بتطور الاقتصاد والتداعيات على التوقعات الاقتصادية... وأكدوا أنه سيكون من المهم للجنة (السوق المفتوحة الفيدرالية) أن توضح هذا الأمر مع تعديل موقفها المتعلق بالسياسات".
 
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة في الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أسابيع عقب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.
 
ورغم أن محضر الاجتماع لم يذكر شيئا عن تداعيات نتائج الانتخابات، فقد أشار "العديد" من المشاركين إلى التعقيدات المترتبة على وضع السياسات في وقت كانت فيه البيانات الاقتصادية متقلبة بسبب عواصف شهدتها البلاد وإضرابات وعوامل أخرى، وكانت التوترات الجيوسياسية مرتفعة.
 
ويتفق المسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عموما على أن التضخم أصبح تحت السيطرة تقريبا، وأن خطر الارتفاع الحاد في البطالة قد تضاءل.
 
لكن "بعض المشاركين أشاروا إلى أن اللجنة قد توقف مؤقتا التيسير النقدي وتبقي الفائدة عند مستوى تقييدي" إذا ظل التضخم مرتفعا للغاية، وقد يتم تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة "إذا تراجعت سوق العمل أو تعثر النشاط الاقتصادي".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   