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روسيا تتوقع تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب بالموسم الحالي

25
NOVEMBER
2024
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من المتوقع أن تصدر روسيا ما بين 55 إلى 60 مليون طن من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي، وهو ما يمثل انخفاضا عن 72 مليون طن في الموسم الماضي.
 
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الاثنين عن نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشيف قوله إن "إجمالي محصول الحبوب سيصل إلى 130 مليون طن، بما في ذلك 83 مليون طن من القمح. هذه الكمية ستسمح لروسيا بتصدير ما بين 55 إلى 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم (الممتد من أول يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025)".
 
وأضاف باتروشيف أن المزارعين الروس يواجهون ظروفا جوية صعبة هذا العام، بما في ذلك ضرر من الصقيع في الربيع في عدة مناطق، والجفاف في الصيف، والأمطار الغزيرة خلال موسم الحصاد.
 
وأشار باتروشيف قائلاً: "بفضل القدرات التكنولوجية المتقدمة في قطاعنا الزراعي، نتوقع تحقيق حصاد جيد. وهذا سيلبي تماما احتياجات السوق المحلية وسيسهم في الحفاظ على قدرتنا العالية على التصدير سواء للمواد الخام أو المنتجات المعالجة".
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