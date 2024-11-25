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برنامج الأغذية العالمي: هذا المبلغ يعالج أزمة الجوع العالمية

25
NOVEMBER
2024
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أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الأحد، أنه يحتاج إلى تمويل يقدر بحوالي 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة.
 
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب إصدار البرنامج لتقرير التوقعات العالمية 2025، الذي يقيم احتياجات الأمن الغذائي العالمي.
 
وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية الأكثر تكرارًا، والاضطرابات الاقتصادية واسعة النطاق، ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك".
 
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن نحو 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي زيادة بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي.
 
وأكد البرنامج أن التمويل البالغ 16.9 مليار دولار من شأنه أن يسمح للمنظمة بإطعام 123 مليون شخص من أكثر الناس جوعًا على مستوى العالم في عام 2025.
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