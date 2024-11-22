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بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب

22
NOVEMBER
2024
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اقتربت بتكوين أكثر من حاجز نحو المئة ألف دولار، الخميس، وسط توقعات بأن يسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلا للعملات المشفرة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ازدهار القطاع.
 
وتجاوز سعر بتكوين 98 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الأوروبية.
 
وزاد سعر بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفع بنحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب، وانتخاب مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.
 
"الذهب الرقمي" يتغلب على المعدن الأصفر بالمكاسب
وعبر ترامب عن دعمه للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في الكوكب" وتكوين مخزون وطني من بتكوين.
 
 
وتدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات. وكان هناك ظهور قوي هذا الاسبوع للتداولات على صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء على البيع.
 
وارتفعت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بالتزامن مع سعر بتكوين، وقفزت أسهم شركة تعدين بتكوين مارا القابضة بنحو 14 بالمئة الليلة الماضية، وصعد سهم شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة برمجيات خاسرة كانت تشتري بتكوين، عشرة بالمئة لتتجاوز قيمتها السوقية 100 مليار دولار.
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