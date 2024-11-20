بلومبرغ: ترامب يفاضل بين وارش وروان لمنصب وزير الخزانة

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ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن أشخاص مطلعين أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيجري مقابلة مع المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش والرئيس التنفيذي لشركة أبوللو جلوبال مانجمنت مارك روان اليوم الأربعاء لاختيار المرشح لمنصب وزير الخزانة.

وذكرت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب قد يعلن عن مرشحه لشغل منصب وزير الخزانة اليوم الأربعاء.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم اختيار مرشح بعينه للمنصب حتى الآن.

ومنذ فوزه في الانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر، بدأ الرئيس السابق الذي سيتسلم السلطة مجددا في 20 يناير، بتعيين كوادر إدارته المقبلة، وقد اختار لملء بعض المراكز أسماء فاجأت كثيرين.