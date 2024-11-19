بلاك روك الأميركية تحصل على رخصة للعمل في أبوظبي

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في أحدث إشارة إلى رغبة مجموعة بلاك روك في تعميق وجودها بمنطقة الخليج، حصلت مجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأميركية العملاقة على رخصة تجارية للعمل في أبو ظبي.

وقالت بلاك روك، التي تدير أصولا بنحو 11.5 تريليون دولار، في بيان إنها تسعى أيضا للحصول على رخصة رسمية للعمل في سوق أبو ظبي العالمي (أيه.دي.جي.إم) وهو حي المال في الإمارة.

وسيسمح المكتب الجديد للشركة بالعمل عن قرب مع صناديق الثروة السيادية وشركات إدارة الأصول وشركات الاستثمار الموجود مقرها في أبوظبي.

وقال تشارلز هاتامي المدير الإقليمي للشرق الأوسط في بلاك روك في بيان "أبوظبي تتحول بسرعة إلى مركز مالي عالمي.. موقعها الاستراتيجي وسياسات الحكومة الاستباقية والتزامها بالنمو المستدام يجعلها موقعًا مثاليًا لأسواق رأس المال"، وفقا لوكالة بلومبرغ العالمية.

وقال هاتامي "نتطلع إلى مواصلة مساهمتنا في التطور الاقتصادي للمنطقة" مشيرا إلى تركيز الشركة على الأسواق الخاصة بما فيها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي يونيو الماضي، أطلقت أبوظبي، رخصة اقتصادية موحدة لزيادة تيسير ممارسة الأعمال، بهدف تعزيز مكانة عاصمة الإمارات التنافسية كوجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.