بنك اليابان المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

A + A -

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس.

كما أبقى البنك تقريبا على توقعاته بأن يظل التضخم قرب المستهدف عند اثنين بالمئة في السنوات المقبلة، مما يشير إلى استعداده لمواصلة تقليص التحفيز النقدي الهائل.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، قرر مجلس المركزي الياباني الذي يضم تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25 بالمئة بأغلبية الأصوات.

وقال البنك في تقرير فصلي للتوقعات إنه بحاجة إلى إيلاء اهتمام للمسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية خاصة الاقتصاد الأميركي وكذلك لتطورات الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن يعقد محافظ البنك كازو أويدا مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.