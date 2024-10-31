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نتائج مايكروسوفت الفصلية تفوق التوقعات بدعم الذكاء الاصطناعي

31
OCTOBER
2024
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قالت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، إن إيرادات أعمالها السحابية (أزور) ارتفعت 33 بالمئة في الربع الأول من سنتها المالية، بأعلى قليلا من التقديرات، مما يشير إلى أن استثمارها الضخم في الذكاء الاصطناعي بدأ يؤتي ثماره.
 
وساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 12 نقطة مئوية في نمو أزور في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بنحو 11 نقطة في الأشهر الثلاثة السابقة.
 
وتفوقت أكبر شركة برمجيات في العالم على تقديرات وول ستريت فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح الفصلية.
 
والأرباح الفصلية هي الأولى التي تعلنها مايكروسوفت منذ أن أعادت هيكلة الطريقة التي تقدم بها تقارير أعمالها لتتماشى بشكل أوثق مع كيفية إدارتها.
 
وجعلت هذه الخطوة من الصعب تقدير الأداء الفصلي.
 
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، فإن ربحية السهم بلغت 3.30 دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين عند 3.10 دولار.
 
وبحسب بيانات المجموعة نفسها فقد ارتفعت الإيرادات 16 بالمئة إلى 65.6 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين بإيرادات عند 64.5 مليار دولار.
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