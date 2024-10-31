الناتج المحلي الإجمالي في السعودية ينمو 2.8% بالربع الثالث

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حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية، حيث حققت نموا قدره 4.2 بالمئة.

وأوضح بيان الهيئة أن الأنشطة الحكومية حققت نموا بنسبة 3.1 بالمئة، بينما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا قدره 0.8 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.

وأوضحت البيانات أن الأنشطة النفطية حققت نموا بلغ 1.3 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5 بالمئة.