أسعار النفط تستقر مع تراجع مخزونات الخام الأميركية

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استقرت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وذلك بعد خسائر في الجلستين السابقتين بسبب احتمالات تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.

تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.33 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.43 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت البيانات أن مخزونات الخام تراجعت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر . وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل، بحسب وكالة "رويترز".

وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للحكومة الأميركية في وقت لاحق من الأربعاء.

وساهم تقرير معهد البترول الأميركي في تحويل مسار الأسعار بعد انخفاضها بما يزيد على ستة بالمئة في الجلستين السابقتين.

وانخفضت الأسعار أمس الثلاثاء عندما قال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلا عن مصدرين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مساء اليوم مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية وأجهزة المخابرات لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

ويوم الاثنين، خسرت الأسعار نحو ستة بالمئة بعد عدم مساس الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران مطلع الأسبوع بالبنية التحتية النفطية لطهران.