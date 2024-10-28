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الذهب يتراجع والمتعاملون يترقبون مؤشرات من الفيدرالي

28
OCTOBER
2024
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
 
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولار للأونصة (الأوقية). وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأونصة يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا بالمئة تقريبا.
 
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.
 
وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.
 
أظهرت بيانات الجمعة أن ثقة المستهلك الأميركي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في أكتوبر، وكان الارتفاع أكثر وضوحا بين الجمهوريين الذين أصبحوا أكثر ثقة في فوز دونالد ترامب.
 
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن الضربات الجوية الإسرائيلية "قصفت بشدة" دفاعات إيران وإنتاجها الصاروخي، في حين قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران تدرس الرد على الهجمات.
 
يرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.
 
ووفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 94.8 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في نوفمبر.
 
وتسود حالة من الضبابية مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق سيكون محتدما بين دونالد ترامب وكاملا هاريس.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.57 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.23 بالمئة إلى 1025.15 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1190.97 دولار للأونصة.
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