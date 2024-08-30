تباطؤ معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 2.2% خلال أغسطس

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أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، تراجع تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس على أساس سنوي.

وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع باقي دول منطقة اليورو، ارتفع 2.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 2.7 بالمئة قبل عام.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة في المتوسط.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم المنسق في فرنسا خلال أغسطس بنسبة 0.6 بالمئة، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في يوليو. وكان متوسط التوقعات بأن يسجل 0.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو التضخم المحسوب وفقا للمعايير الفرنسية، 1.9 بالمئة على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية أغسطس، مقابل رقم معدل بلغ 2.3 بالمئة في يوليو.