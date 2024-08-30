عدد مستخدمي تشات جي.بي.تي يتضاعف إلى 200 مليون مستخدم

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قالت شركة أوبن إيه.آي الناشئة للذكاء الاصطناعي، الخميس، إن روبوت الدردشة التابع لها تشات جي.بي.تي لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيا وهو ضعف العدد الذي كان لديه في موسم الخريف الماضي.

وفي نوفمبر، قال الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي، سام ألتمان، إن تشات جي.بي.تي الذي أطلق في عام 2022 يمكنه تقديم إجابات شبيهة بردود البشر بناء على مطالبات المستخدم. وكان لديه وقتها 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.

وذكرت الشركة أن 92 بالمئة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تستخدم منتجاتها.

وعزز برنامج تشات جي.بي.تي شعبية الذكاء الاصطناعي وساهم في الارتفاع الهائل لتقييم شركة أوبن إيه.آي ومقرها في سان فرانسيسكو.

على نحو منفصل، وقعت شركتا أوبن إيه.آي وأنثروبيك الناشئة للذكاء الاصطناعي اتفاقيات مع الحكومة الأميركية لإجراء أبحاث واختبار وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لهما، حسبما قال معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي في وقت سابق اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركتي أبل وإنفيديا تجريان محادثات للاستثمار في أوبن إيه.آي في إطار جولة جديدة لجمع التمويل من شأنها أن ترفع قيمة مطورة برنامج تشات جي.بي.تي إلى أكثر من 100 مليار دولار.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أيضا أن تستثمر مايكروسوفت الداعمة لأوبن إيه.آي في الشركة.