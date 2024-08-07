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الين يهبط تحت وطأة تصريحات بنك اليابان

7
AUGUST
2024
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ارتفع الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، وقفز بما يصل إلى اثنين بالمئة مقابل الين بعدما قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بينما تكون الأسواق المالية غير مستقرة.
 
وتراجع الين أكثر من 1.5 بالمئة إلى 146.70 مقابل الدولار بعدما لامس مستوى متدنيا خلال الجلسة عند 147.50 عقب تصريحات أوشيدا مباشرة، بينما لا يزال المستثمرون يواجهون هزة قوية في الأصول حدثت في بداية الأسبوع مدفوعة بمخاوف من الركود وتصفية صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة.
 
وقال أوشيدا "نظرا لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن".
 
وسجل الين أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 يوم الاثنين، وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في 38 عاما البالغ 161.96 والذي كان يقبع عنده في بداية يوليو تموز.
 
وتغيرت أوضاع الين منذ ذلك الحين، إذ أدت تدخلات في الوقت المناسب من جانب طوكيو في أوائل يوليو تموز وتحول بنك اليابان نحو التشديد النقدي الأسبوع الماضي إلى دفع المستثمرين للانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.
 
لكن المستثمرين يقولون إن تعليقات أوشيدا قد تدعم هذه التجارة.
 
وتفاقم اضطراب السوق بسبب تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة وجاء أضعف من المتوقع وأرباح مخيبة للآمال من كبرى شركات التكنولوجيا، مما أثار موجة بيع عالمية في الأصول الأكثر مخاطرة مع خشية المستثمرين من اتجاه الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
 
واستقر اليورو تقريبا اليوم الأربعاء عند 1.092675 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.26985 دولار في ساعات التداول الآسيوية، دون أن يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
 
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.22 بالمئة إلى 103.19، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 والذي لامسه الاثنين.
 
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا بنسبة 70 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة مع 85 بالمئة أمس.
 
وارتفع الدولار الأسترالي 0.38 بالمئة إلى 0.65435 دولار، بعد يوم من استبعاد البنك المركزي احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام، قائلا إن من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي ببطء.
 
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.84 بالمئة إلى 0.6004 دولار بعد بيانات قوية عن الوظائف.
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