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أسعار النفط تهبط مع عودة المخاوف بشأن الطلب الصيني

30
JULY
2024
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انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مواصلة الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
 
تحرك الأسعار
 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.
 
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 14 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 75.67 دولار للبرميل.
 
أحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزة بالأسواق في الآونة الأخيرة. وترجح نتائج استطلاع أجرته رويترز نشرت الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الثالث في يوليو.
 
ويوم الاثنين أيضا، خفض سيتي توقعات نمو الصين إلى 4.8 بالمئة من خمسة بالمئة بعد أن جاء نموها دون تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي ازداد تباطؤا في يوليو.
 
وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي شنه حزب الله على هضبة الجولان المحتلة يوم السبت سيكون محسوبا لتجنب الانجرار إلى حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.
 
ودعمت ذلك جهود دبلوماسية أميركية، والتي نشرت عنها رويترز الاثنين، تهدف إلى تقييد رد إسرائيل ومنعها من ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو أي بنى تحتية مدنية رئيسية ردا على ذلك.
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