اقتصاد دبي ينمو 3.2% في الربع الأول من 2024

A + A -

حقق اقتصاد دبي نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الناتج المحلي للإمارة 115 مليار درهم، بحسب ما أعلنه الثلاثاء، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "طموح دبي لا حدود له.. وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة.. هدفنا استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات".

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن نمو الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري حصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة.

حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية قدرها 5.6 بالمئة، وأنشطة التجارة نسبة نمو 3 بالمئة وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9 بالمئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8 بالمئة، و الأنشطة العقارية 3.7 بالمئة.

ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2023 والذي وصل فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 429 مليار درهم محققاً زيادة نسبتها 3.3 بالمئة مقارنة بالعام 2022 والذي بلغ حجم الناتج المحلي فيه ما يقارب 415 مليار درهم.